В Екатеринбурге начался пожар рядом с заброшенным домом

Пожар удалось потушить за пять минут. Фото: скриншот видео сообщества «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге рядом с заброшенным домом в переулке Пугачевский загорелся мусор. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- На площади 60 квадратных метров горел мусор, - рассказали там.

На место приехали пожарно-спасательные подразделения. Огонь удалось потушить за пять минут. Возгорание тушили восемь человек личного состава и три единицы техники.

Ранее в Свердловской области начался пожар рядом с Артемовской теплоэлектростанцией. Там загорелся мусор. Огонь охватил 150 квадратных метров. Пожар оперативно ликвидировали. В борьбе с огнем участвовали восемь человек.

Также мусор горел на улице Черняховского в Екатеринбурге. Это спровоцировало крупный пожар. На открытой площадке загорелись деревянные поддоны и мусор на общей площади в 500 квадратных метров.