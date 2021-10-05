В Свердловской области приставы объявили в розыск ребенка, которого может скрывать отец

Фото: отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области

В Свердловской области приставы объявили в розыск шестилетнюю Брезгину Варвару Андреевну. По их данным, девочка может проживать с отцом Брезгиным Андреем Тимофеевичем 18.06.1979 года рождения, который ее скрывает от мамы.

- Сысертским районным отделением судебных приставов Главного управления ФССП по Свердловской области в рамках розыскного дела ведется исполнительный розыск несовершеннолетнего ребенка. Главное управление ФССП России по Свердловской области обращается к общественности с просьбой оказать содействие в розыске ребенка, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

Если у вас есть информация о разыскиваемом ребенке или человеке, с которым она находиться, а также о людях, располагающих информацией о них, приставы просят сообщить об этом анонимно в Сысертское районное отделение по телефону 8-922-228-59-57.

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