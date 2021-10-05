Глава СК поручил проверить информацию о насилии в семье с приемными детьми в Нижнем Тагиле

Главе СК должны будут доложить о ходе и результатах доследственной проверки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о насилии в семье с приемными детьми в Нижнем Тагиле. Об этом сообщается на сайте ведомства.

- Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области Богинскому М.В. проверить все изложенные в СМИ доводы и доложить о ходе и результатах доследственной проверки, - говорится в сообщении.

Ранее ЕАН сообщил, что в Нижнем Тагиле есть семья, через которую прошло больше 20 приемных детей. У матери из этой семьи даже есть государственная награда. Однако издание рассказывает, что один мальчик признался, что старший брат совершал над ним сексуальное насилие. При этом это якобы началось еще в реабилитационном центре, куда они попали из биологической семьи. Затем это продолжилось в оздоровительном лагере и в приемной семье.

По данным издания, это длилось минимум на протяжении года. Кроме того, насилие помогал совершать младший брат, который держал жертву. Также пострадавший говорит, что его брат совершал насилие и над шестилетней сестрой. Издание пишет, что приемная мать решила отказаться от мальчика, которого брат обвиняет в насилии, и рассказала об этих эпизодах в органах опеки.

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