Банк Уралсиб запустил рекламную кампанию продуктов для малого бизнеса

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

Она является частью большой комплексной федеральной кампании банка, стартовавшей в августе текущего года. В качестве приоритетных площадок для ее проведения были выбраны федеральные ТВ-каналы, кабельные и спутниковые каналы, ключевые медийные интернет-площадки, федеральные радиостанции и наружная реклама – с упором на диджитальные форматы.

Флагман кампании – телевизионный рекламный ролик с близнецами-антагонистами, которых блестяще сыграл Максим Галкин. В этом сюжете они обсуждают новый пакет услуг для малого бизнеса «Макс». Герои в своих привычных амплуа: Пугалкин пугает себя и других надуманными страхами по поводу использования банковских услуг, а Галкин – уверенно раскладывает все по полочкам, демонстрируя преимущества и выгоды расчетно-кассового обслуживания от Уралсиба. Финал вполне закономерен – Пугалкин неизбежно расстается со своими страхами и становится уверенным и преданным клиентом банка.

Банк Уралсиб запустил новый пакет услуг «Макс» 1 октября текущего года. Выгодное предложение для малого бизнеса всего за 990 рублей в месяц включает:

К пакету могут подключиться новые клиенты Банка Уралсиб в период с 01.10.2021 года по 31.01.2022 года включительно. Всем бизнес-клиентам – бесплатное открытие бизнес-карты с одним месяцем бесплатного обслуживания и кешбэком за покупки 10%.

При подготовке к кампании был обновлен дизайн онлайн-банка для бизнеса и профильных разделов сайта Банка Уралсиб, а также оформление точек продаж, работающих с клиентами малого бизнеса, запланированы акции и подарки для клиентов.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

*со счета юридического лица на счета любым физическим лицам или со счета индивидуального предпринимателя на свой счет физического лица в Банке (иные переводы индивидуального предпринимателя на счета физических лиц - до 100 тыс. руб./мес)

** за исключением снятия наличных для выплаты заработной платы и выплат социального характера

Пакет для расчетного счета «Макс» (далее Пакет) для клиентов, которые подали с 01.10.2021 года по 31.01.2022 заявку на открытие первого счета, подали полный пакет документов и оплатили комиссию за обслуживание за первый месяц. Срок действия Пакета – 12 месяцев после подключения, далее – переход на Пакет услуг «Оптимальный» с ежемесячной оплатой авансового платежа, действующим на дату перехода.

Стоимость обслуживания по пакету «Макс» - 990 руб./мес. Иные комиссии по пакету: за обслуживание, СМС-сервис, прием наличных, за выдачу и переводы вне бесплатного предложения.

Обслуживание бизнес-карты (далее - БК) - первая БК к счету в рамках Пакета - 0 руб. Следующие БК: - именная / мгновенная - 149 руб/мес; - виртуальная - 99 руб./мес., премиальная - 699 руб./мес. СМС-сервис по БК: 2 месяца с даты подключения - 0 руб., далее – 60 руб. за БК / 0 руб. премиальная. Выдача наличных денежных средств с использованием БК: до 100 тыс. руб. в месяц – 0 руб., свыше 100 тыс. рублей – от 1,5 до 10,5% от суммы операции (далее – СО) через банкоматы и пункты выдачи (далее БПВ). Внесение денежных средств (ДС) на расчетный счет (РС) с использованием БК: - от 0,1% от суммы. Зачисление ДС на БК посредством перевода "с карты на карту" - при совершении операций на внешнем сайте и в банкоматах Банка Уралсиб – 0 руб.; в устройствах других банков - 1,5% от СО, но не менее 60 руб.СМС-информирование по РС: 120 руб. в мес. / 1200 руб. в год за номер. Начисление процентов на минимальный остаток на счете для операций с БК: до 3% годовых.

Акция «10% CASHBACK (Кешбэк)» по БК Masterсard Уралсиба с 01.10.2021 г. по 31.01.2022 г. включительно для держателей БК Мastercard, не имеющим счета для операций с БК на момент проведения акции. Размер кешбэка: - 10% за покупки в категориях авиабилеты, АЗС, железнодорожные билеты, транспорт и прокат автомобилей, канцелярия и офисные товары, консьерж-услуги, офисная мебель и оборудование, офисное ПО и сопровождение, услуги для бизнеса, фастфуды, рестораны, кафе; - 0,5% за иные покупки. Период Акции включает 4 (четыре) отчетных периода: 01.10.2021 г. – 31.10.2021 г., 01.11.2021 г. – 30.11.2021 г., 01.12.2021 г. – 31.12.2021 г., 01.01.2022 г.- 31.01.2022 г. Период выплат - не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом. Сумма трат в месяц по БК для участия в Акции - не менее 30 000 руб. Максимальный размер кешбэка 5000 руб. в месяц.

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