В Свердловской области за три дня задержали 174 пьяных водителя

В Екатеринбурге во время рейда задержали мужчину за рулем иномарки. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области за три дня сотрудники Госавтоинспекции задержали 174 пьяных водителя. Об этом сообщает УГИБДД региона.

- В городах региона проведены массовые проверки транспорта, осуществлялось патрулирование, в том числе и скрытое, отдаленных территорий – сельских территорий, - говорится в сообщении.

В Екатеринбурге во время рейда задержали мужчину за рулем иномарки. Алкогольное опьянение подтвердилось в ходе освидетельствования. Мужчина объяснил, что спешил к своей возлюбленной с цветами. Сотрудники ГИБДД выяснили, что раньше он уже привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ГИБДД задержали 173 водителя, у которых не было прав. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Сысерти правоохранители остановили 18-летнюю девушку, которая села пьяной за руль. Она объяснила сотрудникам Госавтоинспекции, что выпила немного пива с друзьями. Девушка получила права 9 месяцев назад. Теперь после рассмотрения дела в суде ее лишат их. Также ей придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей.

В Режевском районе ночью экипаж ДПС остановил Hyundai. При проверке документов водителя сотрудники почувствовали сильный запах алкоголя. Водитель не стал отрицать, что пил. Он посетовал, что его работа связано с управлением транспортом и ему будет тяжело без прав.

Из 174 водителей, задержанных нетрезвыми за рулем, 39 отказались от освидетельствования. 28 человек уже привлекались к административной ответственности за пьяное вождение.

Из 174 водителей, задержанных нетрезвыми за рулем, 39 отказались от освидетельствования. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали 173 водителя, у которых не было прав. 138 из них никогда не получали документы, а 35 были их лишены.

Вечером в деревне Юдина Пышминского района сотрудники ДПС остановили мотоблок без госномера с прицепом для перевозки грузов. Водитель 1977 года рождения не только оказался пьян, но и у него не было прав. Выяснилось, что мужчина из никогда не получал. На него составили административный материал. Мужчине грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

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