На территории, где установлен карантин, действуют ограничения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Карантин по африканской чуме свиней в Камышловском районе будет действовать до 10 декабря. Об этом сообщается в распоряжении главы ркгиона Евгения Куйвашева, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Согласно документу, территорию, где произошла вспышка африканской чумы свиней, запрещено посещать посторонним, заготавливать кабана, корм и подстилочный материал для свиней, а также охотиться. Ограничения не касаются только специалистов, работающих над ликвидацией очага вирусной болезни.

Кроме того, в радиусе 20 километров от очага территория считается угрожаемой зоной по африканской чуме, на которой запрещены, в том числе вывоз и продажа свиней и вывоз и пересылка продуктов убоя и продуктов их переработки.

Напомним, вспышка африканской чумы свиней произошла в Камышловском районе в конце сентября. Сначала стало известно о трех умерших от вируса животных, затем в лесу нашли свалку из 37 трупов свиней, умерших от этой же болезни.

Известно, что свиньи заболели из-за того, что их владелец кормил их необезвреженными столовыми отходами из военных частей.

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