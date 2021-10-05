В Екатеринбурге казаки выставили патруль у «Ельцин Центра», где проходит фестиваль ЛГБТ

Общественники также проводят опрос среди горожан и собирают подписи для мэра и губернатора о запрете ЛГБТ в России. Фото: telegram-канал УралLive

В Екатеринбурге казаки и общественники выставили патруль у «Ельцин Центра», где пройдут основные мероприятия фестиваля Ural Pride Week («Неделя гордости»). Этот фестиваль организует Ресурсный центр для ЛГБТ. Об этом сообщает telegram-канал УралLive.

Акцию с патрулями организовали общественники из «Уральского право-консервативного движения».

Акцию с патрулями организовали общественники из «Уральского право-консервативного движения». Фото: telegram-канал УралLive

- Посмотрим за их (представителей ЛГБТ) поведением, если увидим, что что-то идет не так, будем как-то противодействовать — конечно, в рамках закона, - приводит слова лидера движения Андрея Кузьминского канал.

Активист отметил, что общественники также проводят опрос среди горожан и собирают подписи для мэра и губернатора о запрете ЛГБТ в России. Он подчеркнул, что в 2020 году активисты пикетировали каждое мероприятия фестиваля, а в этот раз работают с населением.

В 2020 году активисты пикетировали каждое мероприятия фестиваля. Фото: telegram-канал УралLive

В сентябре 2021 года казаки пришли на осеннюю ярмарку в музей советского быта в Екатеринбурге. В этом мероприятии участвовал Ресурсный центр для ЛГБТ. Кроме того, за неделю до запланированной «арт-барахолки» организаторам стали поступать угрозы.

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