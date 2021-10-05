Под Серовом пешеход умер после того, как его сбила машина и переехал грузовик

Инцидент произошел 4 октября около 23:00 на 349 километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов». Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» произошло жуткое ДТП. Водитель Ford сбил мужчину. От удара пешехода отбросило вперед , где его переехал автомобиль «Газель». Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Инцидент произошел 4 октября около 23:00 на 349 километре трассы. 41-летний водитель Ford ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Серова. Он сбил пешехода, который переходил проезжую часть в попутном направлении.

- Мужчина остановил транспортное средство, вышел из автомобиля и увидел как автомобиль Volkswagen, который двигался сзади, объехал лежачего человека, но движущийся за ним грузовой автомобиль «ГАЗель» допустил наезд на пешехода, - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

От полученных травм пешеход умер до приезда скорой помощи. Фото: УГИБДД по Свердловской области

От полученных травм пешеход умер до приезда скорой помощи. За рулем Ford был мужчина, стаж вождении которого составляет 20 лет. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался семь раз.

За рулем «ГАЗели» был 27-летний водитель. Его стаж вождения – 14 лет. Он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД шесть раз.

Сотрудники ГИБДД провели на месте аварии освидетельствование водителей. Они оказались трезвыми. На месте ДТП проведены замеры, составлены процессуальные документы, опрошены участники и очевидцы. По факту аварии проводится проверка.

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