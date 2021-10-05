Прокуратура обжаловала приговор лжесиловику, похитившему у уральцев 1,8 миллионов рублей

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию прокуратуры на приговор мужчине, обвиняемому в мошенничестве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура обжаловала приговор Артему Гвоздикову, который похитил у пяти уральцев 1,8 миллионов рублей, представляясь сотрудником правоохранительных органов. Он убеждал людей участвовать в аукционе по продаже подержанных автомобилей, которые подлежали списанию и выставлялись на торги по заниженным ценам и пропадал вместе с деньгами.

В июле Белоярский районный суд Артему Гвоздикову, обвиняемому в мошенничестве по чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Однако в прокуратуре сочти наказание слишком мягким.

- Прокуратура обжаловала приговор в вышестоящий суд, указывая, что Белоярским районным судом не в полной мере учтено, что осужденным совершена серия мошенничеств, вину в которых он не признал, отрицал установленные обстоятельства хищений денег, ущерб с 2016-2017 года не возместил ни одному потерпевшему, ранее судим также по ст. 159 УК РФ за мошенничество, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда удовлетворила апелляцию прокуратуры, изменив приговор Белоярского районного суда Екатеринбурга и усилив наказание Артему Гвоздикову до 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.