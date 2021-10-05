Архитекторы показали, что может появиться на месте снесенной гостиницы «Дели»

Работа традиционно состоит из трех этапов: макет, скетчи и 3D моделирование. Фото: страница Archinform в Facebook
Бюро Archinform опубликовало эскизы здания, которое могут построить на улице Куйбышева вместо гостиницы «Дели». Фотографии появились в соцсетях.
- Уникальный общественный объект и участок в центре Екатеринбурга! Идея рождается на стыке функциональности и архитектурно-образного решения! – говорится в сообщении на странице бюро.
Архитекторы отмечают, что идея рождается на стыке функциональности и архитектурно-образного решения. Фото: страница Archinform в Facebook
Компания отмечает, что разработкой концепции занимаются молодые архитекторы. Работа традиционно состоит из трех этапов: макет, скетчи и 3D моделирование.
В посте бюро нет упоминания гостиницы «Дели». Однако на фото видно, что здание стоит именно на месте снесенного отеля.
Строительство гостиницы «Дели» на улице Куйбышева, 36 началось в 1995 году. Через два года стройка встала. Позже владелец анонсировал строительство торгового центра. В 2016 году стройку хотели возобновить, но это не произошло. В декабре 2020 года недостроенную гостиницу выкупила АО «Ледовая арена». На ее месте компания планирует построить офисный центр. Сносить гостиницу начали в июле 2021 года.
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