Tele2 узнал самые популярные бонусы уральских клиентов в программе лояльности «Больше» в 2021 году

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

В этом году наибольшей популярностью у клиентов Tele2 в Екатеринбурге пользовались несколько региональных офферов: зимой абоненты с удовольствием катались на коньках в «Исеть Парке» – оператор предоставлял клиентам первый час катания на двоих в подарок. Также клиенты Tele2 оценили возможность дольше кататься на горнолыжных курортах – у абонентов был востребован подарочный час катания на ГЛК Уктус и Пильная. Весной и летом особой популярностью пользовались бонусы от ресторана «Сушкоф» – клиенты получали пиццу или роллы в подарок при заказе еды на доставку.

Программа лояльности «Больше» в Екатеринбурге этой осенью снова предоставляет клиентам полезные и приятные бонусы. Вторая пицца в подарок при заказе в пиццерии Pizzaman, пицца в подарок в «Сушкоф», скидка на 300 рублей на заказ от 1500 рублей в гипермаркете «Лента», бесплатный билет в музей ИЗО и Эрмитаж-Урал по воскресеньям и другие предложения. Узнать сроки и подробные условия акции можно на сайте и в приложении «Мой Tele2». Чтобы получить бонусы от партнеров оператора, необходимо зайти в личный кабинет, нажать на кнопку «Активировать» и получить SMS с промокодом. Скидку можно применить при оплате заказа.

Tele2 поддерживает образ жизни своих клиентов, создает продукты и сервисы, полезные в повседневной жизни. С 2017 года оператор развивает программу лояльности «Больше», которая рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные условия от партнеров. Абонентам доступны действительно нужные предложения в различных сферах жизни – от еды и развлечений до шопинга и саморазвития. Полный список предложений можно найти на сайте Tele2.