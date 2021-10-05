В Екатеринбурге приставы взыскали с торгового центра больше 16 миллионов долга за вывоз мусора

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В Екатеринбурге приставы взыскали с владельца ТЦ «Аида» 16,6 миллионов рублей, которые он задолжал за вывоз мусора. Деньги сняли у предпринимателя с банковской карты.

- Владелец торгового центра работает как индивидуальный предприниматель и несет ответственность по долгам личным имуществом», - рассказала директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

Она отметила, что это не единственный в городе ТЦ, накопивший крупные долги за вывоз твердых коммунальных отходов. Более 2,6 миллионов рублей должны торговые центры «Краснолесье» и «Юла». Есть должники и среди торговых центров в Асбесте,Тавде, Арамили и Среднеуральске.

По словам Натальи Зубовой, региональный оператор старается идти навстречу должникам. Например, в некоторых случаях предприниматель получает рассрочку платежа, при условии строгого соблюдения графика погашения.