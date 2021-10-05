Количество вакансий для учителей в Свердловской области за два года выросло на 77%

Наиболее востребованы на рынке труда преподаватели различных языков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за два года количество вакансий для учителей выросло в два раза - на 77%. К такому выводу пришли в службе исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

- В первый осенний месяц на Среднем Урале было открыто около 270 вакансий для учителей, - рассказали в пресс-службе платформы.

По данным экспертов, сейчас наиболее востребованы на рынке труда преподаватели различных языков (30%), математики (13%), дошкольного образования (12%) и информатики (11%).

А вот средняя предлагаемая учителям заработная плата в регионе за два года немного снизилась. Если в сентябре 2019 года она составляла 37,8 тысяч рублей, то в сентябре 2021 года специалисты отметили снижение до 36,3 тысяч рублей.

Интересно, что в целом по стране спрос на учителей также вырос (95%), но при этом и на несколько тысяч выросла предлагаемая зарплата - с 32,5 тысяч рублей в 2019 году до 36,2 тысяч рублей в 2021 году.