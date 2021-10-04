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Общество4 октября 2021 20:37

В Екатеринбурге девушка украла банковскую карту друга и потратила с нее больше 20 тысяч рублей

Когда молодой человек обнаружил пропажу, сразу подумал на свою знакомую
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража»

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 27-летняя девушка украла банковскую карту своего друга, когда распивала с ним алкогольные напитки, и сняла с нее больше 20 тысяч рублей. На следующий день молодой человек обнаружил отсутствие «пластика» и обратился в полицию. Подозрения сразу пали на его знакомую.

- Полицейские разыскали ранее несудимую жительницу Екатеринбурга. Сыщики доставили подозреваемую в отдел полиции, где она призналась в совершении кражи и пояснила, что тайком взяла чужую карту и совершила несколько покупок на личные нужды, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Девушке грозит до шести лет лишения свободы.