В Екатеринбурге девушка украла банковскую карту друга и потратила с нее больше 20 тысяч рублей

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 27-летняя девушка украла банковскую карту своего друга, когда распивала с ним алкогольные напитки, и сняла с нее больше 20 тысяч рублей. На следующий день молодой человек обнаружил отсутствие «пластика» и обратился в полицию. Подозрения сразу пали на его знакомую.

- Полицейские разыскали ранее несудимую жительницу Екатеринбурга. Сыщики доставили подозреваемую в отдел полиции, где она призналась в совершении кражи и пояснила, что тайком взяла чужую карту и совершила несколько покупок на личные нужды, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Девушке грозит до шести лет лишения свободы.