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Происшествия4 октября 2021 20:05

В Екатеринбурге из-за пожара в жилой многоэтажке пришлось эвакуировать больше 40 человек

Часть из них покинула горящий дом самостоятельно
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно

Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в районе новой сортировки в жилой многоэтажке вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании на улице Бебеля спасатели получили около шести часов вечера. Прибыв на место, они увидели, что полыхает квартира на шестом этаже. До приезда пожарных из подъезда, окутанного дымом, успели эвакуироваться самостоятельно 27 человек.

- При помощи специальных масок и дыхательных аппаратов сквозь дым по лестницам были спасены 18 человек, из них пять детей, - добавили в ГУ МЧС по Свердловской области.

На месте работали три единицы техники и 12 человек личного состава. Примерно через час пожарным удалось справиться с очагом возгорания, как оказалось, его площадь составила 25 «квадратов». Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно.