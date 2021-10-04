На Урале на авито начали продавать подарочные карточки ко Дню пенсионера

Фото: скриншот объявления на сервисе Avito

На сервисе бесплатных объявлений «Авито»пользователи начали продавать подарочные карточки ко Дню пенсионера. Напомним, что такие сертификаты номиналом в 150 рублей выдавали людям на избирательных участках после голосования. Отоварить продуктовые карты можно до 1 декабря 2021 года.

Объявление о продаже подарочного сертификата было размещено 26 сентября. Его владелец Вячеслав Киселев поясняет, что на этих карточках уже нет денег. Он продает их коллекционерам. К тому же, пользователи сервиса интересуются этим сертификатом.

- Эти карточки пустые. Я их продаю коллекционерам. Цена одной карточки - 40 рублей. Их дали деду на участке. Мне уже звонили по поводу них. Человека четыре. Но они были не из Екатеринбурга, - рассказал Вячеслав.

В тексте объявления указано, что цена одной карточки пенсионера – 400 рублей. Также в нем написано, что владелец может отправить покупателю их по почте, после оплаты. На момент публикации у объявления было 50 просмотров.