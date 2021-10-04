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Спорт4 октября 2021 19:30

Хоккейный клуб «Автомобилист» дома разгромил омский «Авангард»

Уральская команда прерывает серию поражений
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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«Автомобилист» продолжает удерживать пятую строчку восточной конференции

«Автомобилист» продолжает удерживать пятую строчку восточной конференции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» прервал серию поражений и на домашней арене разгромил действующего обладателя кубка Гагарина в лице омского «Авангарда». Матч завершился со счетом 5:2.

Хозяева площадки активно начали игру и смогли распечать ворота Шимона Грубеца уже на 11 минуте первого периода. Следующая шайба пришлась на вторую минуту второй двадцатиминутки, к этому моменту Райан Спунер оформил дубль. Еще через несколько минут Патрис Кормье реализовал большинство, и счет на табло стал 3:0.

После этого гости встряхнулись и попытались перевернуть игру. На 33 минуте Оливер Каски воспользовался меньшинством уральцев, а на 47 Владимир Жарков довел преимущество «Автомобилиста» до минимального. Омские хоккеисты в отчаянной попытке сравнять счет сняли вратаря, чтобы выпустить шестого полевого игрока.

Однако это тактика оказалась проигрышной, в самой концовке матча в пустые ворота «Авангарда» влетели две шайбы, обе забросил Брукс Мэйсек. «Автомобилист» продолжает удерживать пятую строчку восточной конференции.