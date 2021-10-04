В Екатеринбурге будут судить налетчика, грабившего салоны связи с пневматическим пистолетом

Парню удалось вынести несколько смартфонов, однако его быстро вычислили и задержали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить молодого человека, который грабил салоны сотовой связи с пневматическим пистолетом. В полиции выяснили, что налетчик пришел в торговый зал на улице Билимбаевской, он попытался выстрелить в витрину, но оружие дало осечку, после чего преступник сбежал.

- Через пару минут злоумышленник наведался в соседний торговый зал, где также попытался разбить стекло витрины выстрелом из пневматики. Но его вновь постигла неудача. Тогда он стал колотить по стеклу рукояткой пистолета и разбил его, - отметили в ГУ МВД России по Екатеринбургу.

Парню удалось вынести несколько смартфонов, однако его быстро вычислили и задержали. Ущерб от его действий оценили в 400 тысяч рублей. Кроме того, он признался еще в трех кражах. Дело 18-летнего злоумышленника рассмотрит Железнодорожный районный суд.