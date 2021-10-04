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Общество4 октября 2021 18:30

В Екатеринбурге будут судить налетчика, грабившего салоны связи с пневматическим пистолетом

Ущерб от его действий оценили в 400 тысяч рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Парню удалось вынести несколько смартфонов, однако его быстро вычислили и задержали

Парню удалось вынести несколько смартфонов, однако его быстро вычислили и задержали

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить молодого человека, который грабил салоны сотовой связи с пневматическим пистолетом. В полиции выяснили, что налетчик пришел в торговый зал на улице Билимбаевской, он попытался выстрелить в витрину, но оружие дало осечку, после чего преступник сбежал.

- Через пару минут злоумышленник наведался в соседний торговый зал, где также попытался разбить стекло витрины выстрелом из пневматики. Но его вновь постигла неудача. Тогда он стал колотить по стеклу рукояткой пистолета и разбил его, - отметили в ГУ МВД России по Екатеринбургу.

Парню удалось вынести несколько смартфонов, однако его быстро вычислили и задержали. Ущерб от его действий оценили в 400 тысяч рублей. Кроме того, он признался еще в трех кражах. Дело 18-летнего злоумышленника рассмотрит Железнодорожный районный суд.