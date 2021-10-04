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Общество4 октября 2021 18:00

В Екатеринбурге медсестра добилась получения ковидных стимулирующих выплат с двух работ

Женщина выиграла суд против своего руководства в ГКБ № 40
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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За пять месяцев прошлого года женщина получала от больницы 57.5 тысяч рублей ежемесячно

За пять месяцев прошлого года женщина получала от больницы 57.5 тысяч рублей ежемесячно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге медицинская сестра, которая работала в приемном отделении хирургии ГКБ № 40 и совмещала это с работой в выездной бригаде станции скорой медицинской помощи, смогла добиться стимулирующих выплат с обоих медицинских учреждений. В мае 2021 года руководство больницы подало на женщину в суд.

- Между ней и 40-й больницей было составлено и подписано дополнительное соглашение к трудовому договору, в соответствии с которым «работник обязался оказывать специализированную медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19», - отметили в аккаунте Instagram «Скорая помощь: все как есть».

За пять месяцев прошлого года женщина получала от больницы 57.5 тысяч рублей ежемесячно. Однако больница решила, что незаконное обогащение, так как работник не уведомил руководство о том, что она получила выплаты по двум договорам от двух работодателей.

Однако Верх-Исетский районный суд встал на сторону женщины и постановил, что все свои выплаты сотрудница получала на законных основаниях.