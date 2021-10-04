Пострадавшего убедили оформить в нескольких банках денежные займы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 55-летний мужчина перевел телефонным мошенникам 2.4 миллиона рублей. Местный житель обратился в полицию и рассказал, что накануне ему позвонил незнакомец и представился сотрудником кредитной организации. Ему сообщили, что со счетом происходят несанкционированные попытки списания денежных средств, и, скорее всего, к этому причастны аферисты.

- Звонивший добавил, что нужно следовать всем его указаниям. После этого пострадавшего убедили оформить в нескольких банках денежные займы и перевести их на якобы защищенные счета. Доверчивый гражданин согласился, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Когда мужчина провел все операции, а телефонные звонки резко прекратились, он понял, что его обманули, и только после этого обратился в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».