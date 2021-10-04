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Общество4 октября 2021 16:45

Екатеринбург вошел в топ рейтинга городов, подходящих для вечерних прогулок

Уральская столица расположилась на шестой строчке списка
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Первое место, по данным опроса, занял Санкт-Петербург

Первое место, по данным опроса, занял Санкт-Петербург

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург вошел в топ рейтинга самых интересных городов России для вечерних прогулок. Первое место, по данным опроса, занял Санкт-Петербург. Исследование проводили в социальных сетях специалисты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

- На втором месте разместилась Ялта. Замыкают пятерку лидеров Сочи, Казань и Москва. Екатеринбург занял шестое место, следуя сразу столицей России, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также в списке интересных для ночных променадов городов оказались Владивосток, Новосибирск, Самара и Ростов-на-Дону. Напомним, ранее Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге городов, которые нравятся жителям. Столица Урала набрала 85% голосов. Кроме того, Екатеринбург выбил место в тройке лидеров и разместился на втором месте среди российских городов по доступности хорошей работы.