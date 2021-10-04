Мэрия Нижнего Тагила потратит 8,3 млн рублей на обновление зала заседаний

Обновление зала заседаний должны завершить до 30 декабря 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Нижнего Тагила хотят обновить зал заседаний в здании администрации. На это они готовы потратить 8,3 миллиона рублей. Это следует из информации, размещенной на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен оборудовать помещение мебелью, а также установить в зале аудиоплатформу и технику для видеоконференцсвязи. В помещении должны разместить 14 столов, трибуну и 54 стула. Эскизы мебели, которую нужно сделать, есть в документации.

Фото: техническое задание на сайте госзакупок

При этом столы должны быть толщиной не меньше 25 миллиметров. Стулья сделают из массива бука и обобьют искусственной кожей. На столах установят 14 мониторов-трансформеров диагональю 23,8 дюйма и 27 микрофонных пультов.

Также подрядчик должен будет протестировать все оборудование и провести инструктаж для тех, кто осуществляет обслуживание оборудования.

Фото: техническое задание на сайте госзакупок

Обновление зала заседаний должны завершить до 30 декабря 2021 года. Итоги аукциона подведут 12 октября.