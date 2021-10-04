В Артемовском бойцы Росгвардии спасли из пожара пожилую женщину

Фото: пресс-служба Росгвардии Свердловской области

В Артемовском бойцы Росгвардии спасли из пожара местную жительницу. Патрульный экипаж в составе старшего сержанта Антон Петрова и сержанта Ивана Ильиных были на дежурстве, когда заметили, как горит частный дом на Советской улице.

- К ним обратился за помощью хозяин дома, сообщивший, что в одной из комнат осталась его мать. До прибытия пожарных сотрудники эвакуировали женщину через оконный проем. Местная жительница была передана медикам, - отметили в пресс-службе Росгвардии свердловской области.

Напомним, ранее в Екатеринбурге полицейские помогли 86-летней пенсионерке. К ним обратилась женщина, которая рассказала, что в районе железнодорожного вокзала стоит женщина, которая не помнит своего имени и где она проживает. Патрульным сообщили, что бабушка не смогла сказать ни о цели поездки, ни адреса, где проживает.