Банк Уралсиб запустил пакет услуг «Макс» для бизнеса

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

Пакет «Макс» ежемесячно включает:

- 50 внешних платежей в онлайн-банке

- 500 000 рублей – переводы физическим лицам*

- 500 000 рублей – снятие наличных через кассу**

- 300 000 рублей – внесение наличных через кассу.

- Всем бизнес-клиентам – бесплатное открытие бизнес-карты с одним месяцем бесплатного обслуживания и кешбэком за покупки 10%.

К пакету могут подключиться новые клиенты Банка Уралсиб – в момент открытия счета в период с 01.10.2021 года по 31.01.2022 года включительно.

Банк Уралсиб активно развивает цифровые сервисы и продукты для бизнеса, формируя комплексную экосистему для предпринимателей, которая включает в себя широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.