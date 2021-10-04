В Каменске-Уральском полицейские задержали пьяного водителя без прав с ребенком в салоне

Нарушителю назначено наказание в виде 10 суток административного ареста Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском автоинспекторы задержали пьяного мужчину за рулем отечественной легковушки, в тот момент в салоне автомобиля сидел 13-летний мальчик. Все произошло в воскресенье ночью, полицейские заметили ВАЗ -21093, ехавший со стороны Курганской области, они попытались остановить его, но водитель это требование проигнорировал.

Инспекторы ГИБДД пустились в погоню за нарушителем, в это время он пытался скрыться от преследования, подвергая опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения. Проехав около километра, полицейские все же поймали злоумышленника. Им оказался 32-летний житель Курганской области без водительских прав.

Инспекторы ГИБДД пустились в погоню за нарушителем. Фото: МО МВД "Каменск-Уральский"

- В автомашине у нарушителя оказался 13-летний пассажир, житель Курганской области и его отец, который так же как и водитель имел видимые признаки алкогольного опьянения. Семья подростка не раз попадала в поле зрения правоохранителей, - отметили в МО МВД «Каменск-Уральский».

Нарушителю назначено наказание в виде 10 суток административного ареста, мальчика поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, а автомобиль отправлен на штрафстоянку.