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Общество4 октября 2021 15:37

Владимир Путин назначил новых судей в Свердловской области

Назначения состоялись в Екатеринбурге и еще трех городах
Анастасия ШИПИЦИНА
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Владимир Путин подписал указ 1 октября 2021 года

Владимир Путин подписал указ 1 октября 2021 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в городах Свердловской области. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые назначения состоялись в судах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Верхней Салды. Указ был подписан 1 октября 2021 года.

В Екатеринбурге председателем Орджоникидзевского суда стала Александра Тараненко. Председателем Верхнесалдинского суда назначена Марина Сенникова.

Также в документе говорится, что пост зампредседателя Красногорского районного суда в Каменске-Уральском заняла Марина Безукладникова. А должность председателя Тагилстроевского суда досталась Светлане Вахрушевой.