Владимир Путин назначил новых судей в Свердловской области

Владимир Путин подписал указ 1 октября 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в городах Свердловской области. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые назначения состоялись в судах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Верхней Салды. Указ был подписан 1 октября 2021 года.

В Екатеринбурге председателем Орджоникидзевского суда стала Александра Тараненко. Председателем Верхнесалдинского суда назначена Марина Сенникова.

Также в документе говорится, что пост зампредседателя Красногорского районного суда в Каменске-Уральском заняла Марина Безукладникова. А должность председателя Тагилстроевского суда досталась Светлане Вахрушевой.