Футболисты клуба «Урал» посетили приют для хаски в честь всемирного дня животных

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

В Екатеринбурге футболисты клуба «Урал» в честь всемирного дня животных посетили приют для собак «Хаски ЕКБ» в поселке Широкая речка. Таким образом игроки хотят привлечь внимание к проблеме питомцев, которые лишились или никогда не имели своего дома. Илья Помазун, Илльдрен Ибрахимай и Кирилл Колесниченко приехали туда сразу после тренировки.

- Наши футболисты подарили приюту 60 килограммов сухого корма для собак, а также пообщались с работниками, которые ежедневно облегчают жизнь бездомным животным. Игроки «Урала» с радостью приняли предложение выгулять собак, - отметили в пресс-службе ФК «Урал».

Вратарь Илья Помазун рассказал, что раньше никогда не был в приютах для животных, поэтому был впечатлен увиденным. Он заявил, что животным очень важно, когда к ним приходят и гуляют с ними. И если кто-то хочет завести себе друга, то взять собаку из приюта – это хорошее решение.

Напомним, накануне футболисты «Урала» обыграли принципиального соперника в лице «Уфы», поднялись в турнирной таблице и покинули зону вылета.