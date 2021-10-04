На Урале трем тысячам пенсионеров вручили продуктовые карточки, которые должны были дать на выборах

Продуктовые карточки пенсионерам в Свердловской области раздавали в дни выборов с 17 по 19 сентября 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области трем тысячам пенсионеров только сейчас выдали продуктовые карточки в магазин «Пятерочка». Их должны были вручить пожилым людям еще в дни выборов. Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на источник в администрации губернатора.

Продуктовые карточки пенсионерам в Свердловской области раздавали в дни выборов с 17 по 19 сентября 2021 года. Номинал карты составлял 150 рублей. Их вручали в честь Дня пенсионера.

- Это акция организована Министерством социальной политики Свердловской области и Фондом. Избирательные участки являются площадками, исполняющими это решение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в свердловском Избиркоме.

Для получения карты пенсионеры должны были прийти на избирательный участок по месту жительства и получить бюллетень. Вместе с листом голосования им выдавали и продуктовые карты.