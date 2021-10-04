В Екатеринбурге открыли движение по улице Горького на неделю раньше срока

Всего отремонтировали 300 метров дорожного полотна. Фото: сайт администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге досрочно открыли движение транспорта по улице Горького, которая была закрыта на ремонт. Об этом сообщает администрация города.

- Помимо укладки дорожного полотна и тротуаров, строители по заданию муниципалитета обновили подземные коммуникации и установили новые светофорные объекты, - говорится в сообщении.

На улице Горького проводили капитальный ремонт. Первый этап работ начался в мае 2020 года. Тогда ремонтировали участок от улицы Малышева до Карла Маркса. В 2021 году дорожники взялись за организацию сквозного движения и продлили транспортную артерию до улицы Куйбышева. Сквозное движение должно снизить нагрузку на прилегающих территориях.

Всего отремонтировали 300 метров дорожного полотна. Теперь на улице Горького есть велодорожки, газоны и малые архитектурные формы.

Напомним, что улица была закрыта с 25 сентября. Планировалось, что ремонтные работы продлятся до 10 октября. Участком занимались специалисты ООО «Городское управление дорожно-строительных работ».

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