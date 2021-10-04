В Екатеринбурге у остановки «Чкалова» произошло массовое ДТП

В аварию попали четыре машины. Фото: сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием четырех машин. Об этом сообщает сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

Авария произошла у остановки «Чкалова». На место приехали пожарные и реанимация.

Сотрудники Госавтоинспекции выехали на место происшествия. Фото: сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В отделении пропаганды городского ГИБДД «КП Екатеринбург» сообщили, что водитель Nissan ехал по улице Чкалова со стороны улицы Онуфриева. На перекрестке улиц Чкалова и Бардина он столкнулся с автомобилем Hyundai Elantra, который двигался по улице Барлина со стороны Громова.

- После столкновения Elantra отбросило на Volkswagen и Hyundai Accent, - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в аварии пострадали пассажиры Hyundai Elantra и Volkswagen. Их доставили в больницу с черепно-мозговыми травмами и сотрясениями головного мозга.

Ранее, 30 сентября, в Екатеринбурге на перекрестке Шефской и Совхозной машину буквально разорвало на части после столкновения со столбом. Запчасти машины разлетелись по проезжей части. ДТП произошло из-за того, что водитель какой-то момент не справился с управлением, двигаясь по мокрой скользкой дороге. Водитель и пассажир остались живы. Их доставили в больницу с травмами.