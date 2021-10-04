Уралец привел к себе соседку, сидевшую в подъезде в нижнем белье, и изнасиловал ее

Свою вину мужчина признал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области будут судить жителя Белоярского района обвиняемого в изнасиловании. Все произошло в Белоярском районе 14 июня около часа ночи. По версии следствия мужчина по имени Владимир встретил в подъезде дома, где снимал квартиру женщину в одном нижнем белье. Соседка выбежала из дома, забыв накинуть халат из-за ссоры с мужем. Владимир предложил ей выпить сначала прямо в подъезде, а затем пригласил в квартиру, где и изнасиловал.

- Воспользовавшись тем, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения и не сможет оказать ему сопротивления, обвиняемый совершил изнасилование потерпевшей, применив к ней физическое насилие в виде ударов рукой по голове, - рассказал старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Когда женщине удалось вырваться из рук насильника она выбежала на балкон и стала звать на помощь.

- Любителя клубнички задержали оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции из территориального ОВД. Подозреваемым оказался ранее не судимый молодой человек, работающий в должности аппаратчика на местном предприятии, - как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Свою вину мужчина признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому в изнасиловании грозит до шести лет лишения свободы.