В «Екатеринбург-Экспо» пройдет международный строительный форум

Представители сильнейших архитектурных бюро и титулованные урбанисты из России и зарубежья соберутся на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Екатеринбург-Экспо» во вторник, 5 октября, стартует международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Мероприятия будут длиться три дня. В администрации города рассказали, что их посетят около 10 тысяч человек.

- Для гостей форма и выставки 100+ TechnoBuild в течение трех дней будет действовать экспозиция на 30 тысячах квадратных метров. Ее основными направлениями станут современные строительные технологии, строительные материалы, архитектура и девелопмент. Отдельное место займет кластер благоустройства в виде полноценного парка с фонтаном, - рассказали в пресс-службе мэрии.

В форуме примут участие, в том числе управляющий директор Emaar Properties и создатель самого высокого здания в мире Мохамед Али Алаббар (ОАЭ), генеральный директор UNK project Юлий Борисов (Россия), партнер-учредитель Carlo Ratti Assocaiti, преподаватель Массачусетского технологического института Карло Ратти (Италия) и другие. Часть зарубежных гостей из-за пандемии коронавируса будут выступать в онлайн-формате.

Планируется, что на форуме презентуют и обсудят концепции общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда.

Отметим, что в этом году на выставке впервые пройдет церемония вручения всероссийского «инженерного Оскара» - архитектурно-инженерной премии 100+ Awards.