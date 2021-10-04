В Туринске в двух жилых домах установили пандусы для инвалидов только после требования прокуратуры

Пандусов не было в домах, где проживают инвалиды первой и второй группы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Туринске управляющая компания установила пандусы для инвалидов в двух домах только после требования прокуратуры. Об этом сообщает ведомство Свердловской области.

Прокуратура установила, что в домах на улице Горького, 50 и улице Комсомольская, 12 проживают инвалиды первой и второй группы. При этом дома не оборудованы специальными пандусами. Здания находились в ведении ООО «Управляющая компания «Тура-инжиниринг».

- Отсутствие надлежаще оборудованных пандусов препятствовало беспрепятственному доступу для инвалидов, передвигающихся на инвалидных колясках, и других маломобильных групп в многоквартирный жилой дом, - говорится в сообщении прокуратуры.

Также отсутствие пандусов ограничивало жизнедеятельность инвалидов и нарушало их права, гарантированные конституцией. Районная прокуратура вынесла управляющей компании представление с требованием устранить нарушения. После этого компания установила пандусы у входов в многоквартирные дома.