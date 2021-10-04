Житель Ханты-Мансийска сделал предложение руки и сердца во время чемпионата по бодибилдингу и фитнесу

Чемпионат прошел в Центре развития теннисного спорта в столице Югры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Ханты-Мансийска сделал предложение руки и сердца во время чемпионата Югры по бодибилдингу и фитнесу. Об этом сообщает издание ugra-news.ru. Тренер ЮКИОР по плаванию Андрей Шабаршов предложил стать своей женой одной из участниц соревнований Дарье Ходулиной. Девушка, заплакав от радости, согласилась стать его женой.

Чемпионат прошел в Центре развития теннисного спорта в столице Югры, куда съехались 38 атлетов из Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Тюмени, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также из Нягани, Нефтеюганска, Сургута и Белоярского.

Состязания проходили в нескольких номинациях. Ильгар Ахундов из Нижневартовска стал абсолютным победителем в категории «Бодибилдинг». Первое место в категории «Фит-модель. Абсолют» завоевала Екатерина Созинова из Нягани. В категории «Фитнес-бикини. Абсолют» первое место заняла Ксения Яуфман из Нефтеюганска. А в категории «Фитнес-бикини 166 см» лучшей признана сургутянка Яна Задимидченко. Она же заняла второе место среди «Фитнес-бикини. Абсолют». Победителей и призеров соревнований наградили дипломами и кубками.