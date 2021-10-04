Карта без пластика и переводы себе из другого банка: УБРиР обновил мобильное приложение

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) обновил мобильное приложение. В новом релизе появилась возможность выпускать полностью виртуальную карту, а также переводить себе на счет деньги из другого банка по Системе быстрых платежей.

Клиенты УБРиР могут выпустить дебетовую карту без физического носителя. Для этого при оформлении нужно указать «Сделать виртуальной». За считанные минуты у клиента появится полноценная карта с номером, пин-кодом (устанавливается в приложении) и CVV. Ее можно сразу добавить в Apple pay или Gpay и оплачивать покупки смартфоном, как в обычных магазинах, так и в сети.

«По прогнозам аналитиков рынка, доля digital-карт за два ближайших года увеличится минимум на 25%. Мы уже сейчас видим спрос на этот продукт у клиентов. В предыдущих обновлениях мобильного банка, когда мы добавили мгновенную токенизацию выпущенных карт в платежное приложение, в первый месяц их доля составила 32%. Сейчас возможность оформить полностью цифровую карту только ускорит отказ клиентов от пластикового аналога», - рассказал Павел Удинский, руководитель бизнес-блока развития интернет-банка УБРиР.

Еще одно обновление - переводы Me2me pull. Они позволяют собирать деньги со счетов, открытых в других банках. Например, клиенту нужно оплатить кредит в УБРиР, часть денег у него лежит в, условном, «Банке Б». Пользователь заходит в приложение, выбирает «Перевод по СБП» в разделе «Платежи» на главном экране, и во всплывающем меню нажимает «Из другого банка через СБП». После этого выбирает нужный банк из списка. Важно, «Банк Б» должен быть также подключен к переводам Me2me pull.

Поясним, ранее у пользователей мобильного банка была возможность только переводить средства по номеру в сторонние кредитные организации, подключенные к СБП.

УБРиР продолжит добавлять в мобильное приложение новые функции и повышать удобство его использования. До конца года запланировано еще несколько релизов.

Добавим, что уровень цифровизации банка отмечают эксперты рынка. Так, фонд «Сколково» составил рейтинг самых инновационных банков, в котором в том числе оценивалась работа с мобильными приложениями. УБРиР вошел в ТОП-15.