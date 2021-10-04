В Екатеринбурге следователи проверят родителей мальчика, обнаруженного без присмотра на обочине дороги

Ребенка на обочине заметили случайные прохожие Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге следователи проверят родителей восьмилетнего мальчика, обнаруженного без присмотра на обочине дороги в Октябрьском районе 2 октября. Ребенка заметили случайные прохожие. Он рассказал им, что пытается добраться до дома после ссоры с матерью.

- В Екатеринбурге Следственным комитетом организовано проведение доследственной проверки по публикации в СМИ о возможных противоправных деяниях в отношении малолетних детей, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга

Ссора между мальчиком и мамой произошла из-за того, что ребенок плохо занимался на тренировке. Из-за этого женщина отказалась везти сына на машине и сказала ему идти домой пешком. Но это не единственная воспитательная мера, которую применяет мама к своим детям.

- В публикациях СМИ содержатся сведения о том, что в отношении данного несовершеннолетнего и его малолетнего брата их матерью иногда применяется физическое насилие, - рассказали в СК по Свердловской области.

Чтобы проверить эту информацию и дать ей объективную правовую оценку следователи проведут опросы и проанализируют документы, характеризующие семью, в которой воспитываются дети. Также следователями устанавливаются очевидцы произошедшего.

Отметим, что ситуацией уже заинтересовался Председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СУ СК РФ по Свердловской области представить доклад о ситуации, проверить все озвученные в СМИ доводы и дать правовую оценку действиям родителей мальчика.