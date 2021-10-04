В Нижнем Тагиле за выходные задержали девять пьяных водителей

Три дня сотрудники ГИБДД выявляли нарушителей Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

Сотрудники ГИБДД в Нижнем Тагиле за три дня задержали девять пьяных водителей. Их привлекли к административной ответственности. Еще на одного автовладельца завели уголовное дело, так как он повторно сел за руль в состоянии опьянения.

Кроме того, один из водителей будет привлечен к ответственности за отказ от медосвидетельстования и десять за управление автомобилем без прав. Всего сотрудники ГИБДД выявили 21 грубое нарушение правил.

Госавтоинспекторы Нижнего Тагила обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в дежурную часть о нарушениях правил дорожного движения, в том числе об управлении автомобилем в состоянии опьянения или не имеющим водительского удостоверения, а также о нахождении в темное время суток на проезжей части пешеходов по телефонам 47-70-01.

- Своевременное информирование полиции о грубых нарушениях ПДД, поможет избежать дорожно-транспортных происшествий и сохранить человеческие жизни, - отметили в ГИБДД.

Напомним, Полиция Нижнего Тагила ищет очевидцев ДТП, в котором умерла пенсионерка. ДТП произошло 9 сентября 2021 года около 21:00. Kia Spectra ехала со стороны проспекта Ленина. В это время 81-летняя женщина переходила проезжую часть в неположенном месте и полпала под машину.