Вадим Самойлов из «Агаты Кристи» предложил дать статус «Достояние Среднего Урала» свердловскому року

Вадим Самойлов один из первых внес свое предложение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов одним из первых внес свое предложение по ценностям, которым можно дать статус «Достояние Среднего Урала». Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Наш регион славится своей наукой, промышленностью и, конечно, культурой, поэтому звание «достижение Среднего Урала», бесспорно, должно достаться и уральскому року, - заявил Самойлов.

Также свое предложение внес автогонщик, победитель «Дакара» Сергей Карякин. Он считает, что этот статус должны получить некоторые люди.

- Я бы хотел особо выделить яркого представителя уральцев, это Михаил Асташов. Он – победитель Паралимпийских игр, - сообщил Карякин.

По словам автогонщика, Асташов является примером для молодежи и старшего поколения. Он уверен, что паралимпиец пример упорства и веры.

Кроме того, о статусе «Достояние Среднего Урала» высказался главный редактор «Эха Москвы в Екатеринбурге», журналист Максим Путинцев. Среди объектов, которым можно дать такой статус, он назвал пруд в Екатеринбурге, башню Исеть, и Ельцин Центр.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал инициативу об учреждении статуса «Достояние Среднего Урала». Он заявил, что в регионе есть ценности, которые выделяют ее. Он назвал сказы Павла Бажова, горнозаводское наследие Демидовых, танк Т-34, песню «Уральская рябинушка», Свердловский рок-клуб, волейбольный клуб «Уралочка», отряд «Каравелла» и его создателя Владислава Крапивина.

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