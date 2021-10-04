В Екатеринбурге ветеран ВОВ несколько месяцев не может выходить на улицу из-за ремонта лифта

Лифт в доме не работает с апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после информации о том, что 97-летней ветерану Великой Отечественной войны и другим пожилым людям, живущим в доме на Папанина, 3 с апреля тяжело выходить на улицу из-за ремонта лифта. При этом в управляющей компании заявили, что работы по замене лифтового оборудования должны были завершить до конца июня.

- В связи с тем, что в доме проживает много пожилых людей, в том числе 97-летняя ветеран Великой Отечественной войны, несоблюдение сроков замены лифтового оборудования влечет за собой нарушение жилищных прав собственников жилых помещений многоквартирного дома на благоприятные условия проживания, - рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

Прокуратура даст правовую оценку соблюдению жилищных прав жильцов многоквартирного дома. Также будут установлены причины, по которым не работает лифт и дана оценка соблюдению нормативных сроков проведения капитального ремонта.