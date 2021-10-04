На Урале появился маркетплейс для организации в регионе конгрессов и выставок

Каждый год на Урале проходят больше 500 деловых мероприятий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области появился портал meetinural.ru. Он создан для заказчиков и организаторов деловых мероприятий. Об этом сообщает департамент информационной политики.

- Новый ресурс meetinural позволяет любому пользователю легко составить представление о возможностях региона в сфере конгрессно-выставочной деятельности в цифровом формате, - рассказала о портале министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Она отметила, что каждый год на Урале проходят больше 500 деловых мероприятий. На сайте представлены локации для проведения конгрессов и выставок в Свердловской области. Также есть разделы «Гастрономия» и «Post Convention». Там собраны интересные места, которые можно посетить, и кафе с ресторанами.

Кроме того, на портале есть раздел «О регионе». Там перечислены цифры и факты об области. В разделе «Опыт» опубликованы кейсы уже проведенных мероприятий. В разделах «Площадки» и «Гостеприимство» предоставлен выбор конгрессно-выставочной инфраструктуры и средств размещения.

Помимо этого, на сайте есть раздел «Партнеры». Там указаны компании, которые могут помочь в организации мероприятия в Свердловской области. Вся информация дублируется на английском языке.

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