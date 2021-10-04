ВТБ расскажет о цифровых ипотечных сервисах на Уральском Форуме по недвижимости

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Уральский Форум по недвижимости – крупнейшее отраслевое мероприятие в регионе, которое регулярно собирает представителей девелоперских компаний, риэлторов, представителей страховых компаний и банков.

В этом году мероприятие пройдет с 5 по 8 октября на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». На нем ожидается около 1000 участников и более 60 спикеров.

Секция ВТБ состоится 6 октября. Специалисты банка расскажут о новых предложениях ВТБ по ипотечному кредитованию, сделках с залоговыми объектами, а также современных сервисах, которые позволяют клиенту проводить ипотечную сделку частично или полностью в дистанционном режиме, без посещения офиса кредитной организации. Также спикерами секции ВТБ станут представители экосистемы недвижимости «Метр квадратный», Росреестра и БТИ. Ключевой темой всех докладов будет цифровое взаимодействие между участниками процесса приобретения и оформления объектов недвижимости.

На сегодня более 5 тыс. свердловчан оформили ипотеку с помощью цифрового кабинета на сайте ВТБ. Сервис позволяет получить жилищный кредит всего лишь с одним посещением офиса – для финального подписания документов и проведения сделки. Все остальные процедуры проходят в режиме онлайн.

Кроме того, ВТБ в партнерстве с рядом крупных строительных компаний проводит в Свердловской области полностью дистанционные сделки, в рамках которых клиент может выбрать интересующую квартиру на сайте застройщика, там же подать заявку и подписать все документы цифровой подписью. С начала 2021 года ВТБ оформил в регионе свыше 300 договоров онлайн-ипотеки. Сервис реализован совместно с ГК ПИК, ГК «Астра», «Брусникой» и «Форум Групп».

«Ипотечный кредит - один из ключевых банковских продуктов для населения и вместе с тем важный инструмент решения социальной задачи повышения доступности жилья, – считает управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов. – Наш банк стремится сделать ипотеку не только привлекательной с точки зрения ставок для клиента, но и максимально удобной в оформлении. ВТБ активно работал и продолжает работать, чтобы клиенты могли совершить максимум операций по ипотеке дистанционно, в том числе все, что связано со взаимодействием с другими ведомствами – Росреестром, Пенсионным фондом РФ и другими».

За 8 месяцев 2021 года ВТБ выдал на Среднем Урале более 7,3 тысяч жилищных кредитов на общую сумму более 18, 6 млрд рублей.

В целом российский рынок ипотечного кредитования растет в нынешнем году рекордными темпами. По оценке ВТБ, за 8 месяцев российские банки увеличили выдачу жилищных кредитов на 62%, до 3,5 трлн рублей. Банк прогнозирует, что к концу года объем продаж на рынке может впервые достигнуть 5 трлн рублей. ВТБ остается одним из лидеров ипотечного сегмента - за январь-август 2021 года клиенты банка оформили ипотеку почти на 700 млрд рублей.