Синоптики пообещали екатеринбуржцам потепление Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня. Согласно ему, к середине недели в городе ожидается заметное потепление.

Во вторник, 5 октября, ночью столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов, днем от +7 до +9 градусов.

В среду, 6 октября, в ночное время похолодает до 0,+2 градусов, в дневное время воздух прогреется до +10,+12 градусов.

Сегодня в городе еще ожидаются слабые осадки в виде дождя временами с мокрым снегов. После этого два дня будет стоять облачная, но сухая погода. Ветер во вторник и среду будет северо-западным, западным от 4 до 9 метров в секунду.