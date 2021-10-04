Зарплаты тоже выросли за пять лет - в этом году наиболее высокий доход у хирургов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области спрос на врачей за пять лет вырос на 62%. К такому выводу пришли специалисты службы исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

По данным экспертов, только за девять месяцев 2021 года в регионе было открыто больше 4,7 тысяч вакансий врачей, 55% из них - в Екатеринбурге.

Сильнее всего за пять лет вырос спрос на врачей-косметологов, анестезиологов, ревматологов, стоматологов и неврологов.

Вместе со спросом за пять лет выросла и средняя предлагаемая зарплата. Исследователи подсчитали, что с 31 330 рублей в 2016 году она поднялась до 54 269 рублей в 2021 году, то есть на 73%.

В этом году наиболее высокие заработные платы предлагают хирургам – в среднем 75 190 рублей. На втором месте - стоматологи (69 779 рублей), на третьем - анестезиологи (64 351 рубль).