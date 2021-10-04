В Екатеринбурге волонтеры начали поиск мужчины, пропавшего в июне

Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге волонтеры «Лиза Алерт» начали поиск 52-летнего мужчины, пропавшего больше трех месяцев назад. Андрей Катаев вышел из дома 28 июня и перестал выходить на связь. К поисковикам обратилась жена екатеринбуржца.

- Андрей пришел домой, взял кое-что из вещей и уехал, ничего не объяснив. Во время последнего звонка сказал, что едет по Челябинскому тракту за 80 километров от дома. Жена предположила, что возможно в Сысерть, - рассказали «КП-Екатеринбург» волонтеры «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 169 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: темно-русые с проседью

Если вы знаете, где может находиться Андрей Александрович, сообщите инфоргу поиска Наталье 89043831748 или по телефонам указанным в ориентировке.

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