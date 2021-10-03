Niletto признался, почему не фотографируется с подписчиками

Певец Niletto рассказал, почему не фотографируется с поклонниками. Фото: прямой эфир певца в Instagram

В воскресенье рэпер Niletto провел для подписчиков эфир в Instagram во время 30-минутой тренировки. Певец поднимал гантели и общался с подписчиками.

Эфир смотрело больше 3 000 человек. На нем Данил Прытков рассказал о треках из нового альбома, вышедшего 1 октября, в день рождения певца, о предстоящем грандиозном концерте в Крокус Сити Холле 5 октября, а также пообщался с поклонниками.

Отвечая на один из вопросов, Niletto рассказал, почему не фотографируется с подписчиками. Певец объяснил, что большинство людей подходит к нему не потому что восхищаются его музыкой и песнями, а потому что он - знаменитость. К тому же певец очень устает от работы и в свободные минуты хочет побыть один.

- Когда я выхожу откуда-то, например, из отеля, люди видят меня и сразу просят сфотографироваться. Но вы должны понимать, я очень устаю и в такие моменты хочу побыть один. В день таких людей может быть 40, и чтобы сфотографироваться с каждым, мне нужно потратить два часа своей жизни. А я не хочу этого делать. Я лучше потрачу это время на создание творчества для вас, - объясняет певец. – Тем более, что многие подходят со словами: «мне для сына», «мне для друга» или просто потому что увидели знаменитость.

Любовь и благодарность к поклонникам музыкант предпочитает выражать в творчестве. Но также отмечает, что с удовольствием делает фото с теми, кто давно следит за его карьерой и ценит как музыканта, а не как медийную личность.

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