Защитника «Урала» вызвали в сборную России по футболу

Фото: ФК Урал

Защитника ФК «Урал», 21-летнего Арсена Адамова вызвали в сборную России для участия в подготовительном сборе перед матчами со Словакией и Словенией. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба. Известно, что такое решение принял главный тренер сборной.

В связи с тем, что перед началом сбора получил травму Илья Самошников, тренерский штаб сборной решил вызвать на сбор Арсена Адамова, - рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин. - Мы следили за этим молодым игроком, а сейчас появилась возможность поближе познакомиться с ним.

Ранее в сборную России вызывали полузащитника «Урала» Романа Емельянова, нападающих Владимира Ильина и Александра Ерохина.