В Свердловской области за сутки скончались 46 человек, болевших коронавирусом

За все время пандемии от коронавирусной инфекции в регионе умерли 6 418 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Свердловской области в воскресенье, 3 октября, установлен очередной антирекорд по количеству умерших жителей региона, заболевших коронавирусом. За минувшие сутки, по данным оперштаба, скончались еще 46 человек. За все время пандемии от инфекции умерли 6 418 человек.

Также за сутки в регионе было зарегистрировано еще 535 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших составляет 140 536.

Напомним, региональные власти в пятницу, 1 октября, сообщили о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан и создании «свободных зон» от коронавируса, где смогут находиться только те у кого есть прививка или те, кто переболел.