Девушка нарушила ПДД и угодила под машину
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
В Екатеринбурге девушка попала под машину, перебегая дорогу на красный. ДТП произошло на ВИЗе, недалеко от дома на Татищева, 49.
- В ДТП пострадала 19-летняя девушка. По предварительной информации, она переходила проезжую часть на красный сигнал светофора, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Медики диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга и ушибы.
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