В Большом Истоке пропала 16-летняя девочка

Поисками девочки занимаются волонтеры и полиция

В поселке Большой Исток Свердловской области пропала 16-летняя Хочиматова Нозанин. В субботу, 2 октября, она ушла из дома и не вернулась. Сейчас ее разыскивают волонтеры поискового отряда «Прорыв» и сотрудники полиции.

- На момент пропажи была одета в ветровку розового цвета с капюшоном, футболку розового цвета с капюшоном, брюки спортивные черного цвета, кроссовки белого цвета, - рассказали волонтеры.

Приметы:

Рост: 152 см.

Телосложение: худощавое.

Цвет глаз: темно-карие.

Цвет волос: черные, ниже плеч.

Если вы знаете где находится Нозанин, сообщите руководителю поискового отряда Наталии: +79000440220 или в Межмуниципальный отдел МВД России «Сысертский»: (34374) 68381.