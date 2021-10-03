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Происшествия3 октября 2021 13:46

Следователи выясняют причину смерти мужчины, найденного мертвым в Харитоновском парке

Погибший екатеринбуржец работал в киоске по продаже фруктов
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Следователи устанавливают и опрашивают возможных очевидцев произошедшего

Следователи устанавливают и опрашивают возможных очевидцев произошедшего

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи СК по Свердловской области начали проверку по факту смерти мужчины в Харитоновском парке. По предварительным данным, екатеринбуржец умер переохлаждения. Точная причина смерти будет установлена по итогам проведения судебной медицинской экспертизы.

- Сыщики полиции оперативно установили личность умершего - им оказался ранее не судимый местный житель Швецов, 1984 г.р. Мужчина работал в киоске по продаже фруктов, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Как рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, следователи также устанавливают и опрашивают возможных очевидцев произошедшего.

Напомним, тело мужчины нашли в парке рано утром. Очевидцы предположили, что екатеринбуржец утонул, так как на нем не было одежды.