Следователи выясняют причину смерти мужчины, найденного мертвым в Харитоновском парке

Следователи устанавливают и опрашивают возможных очевидцев произошедшего Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи СК по Свердловской области начали проверку по факту смерти мужчины в Харитоновском парке. По предварительным данным, екатеринбуржец умер переохлаждения. Точная причина смерти будет установлена по итогам проведения судебной медицинской экспертизы.

- Сыщики полиции оперативно установили личность умершего - им оказался ранее не судимый местный житель Швецов, 1984 г.р. Мужчина работал в киоске по продаже фруктов, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Как рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, следователи также устанавливают и опрашивают возможных очевидцев произошедшего.

Напомним, тело мужчины нашли в парке рано утром. Очевидцы предположили, что екатеринбуржец утонул, так как на нем не было одежды.